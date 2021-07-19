MicroStategy CEO'su Saylor'dan 'Bitcoin' çıkışı

Kripto para dünyasının en önemli Bitcoin savunucularından biri olarak tanınınan MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, “Bitcoin fiyatı ne kadar düşerse düşsün satış yapmayacağım” dedi. Saylor, MicroStrategy Bitcoin’e en büyük yatırımı yapan şirket ünvanına sahip olmasıyla tanınıyor.

Kripto para dünyasının en önemli Bitcoin savunucularından MicroStrategy CEO'su Michael Saylor elindeki Bitcoin miktarını azaltmayacağını duyurdu. Saylor ayrıca Bitcoin'in adaptasyonunun hızlanacağını düşündüğünü de belirtti.

Coin Stories ile gerçekleştirdiği röportajında Saylor, BTC fiyatı ne kadar düşerse düşsün tek bir Satoshi bile satmayacağını açıkladı. Ayrıca Saylor, Bitcoin fiyatındaki düşüşün devam etmesi durumunda, hem kendi özel kripto para varlıkları için hem de şirketinin sahip olduğu varlıklar için düşüşün nasıl sonuçları olacağına da değindi.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, MicroStrategy Bitcoin'e en büyük yatırımı yapan şirket ünvanına sahip olmasıyla tanınıyor. Haziran ayı sonunda bilişim şirketi mevcut BTC'lerine ekleme yapmak için 13.005 adet BTC daha satın aldı. Bu satın alım ile beraber şirketin bünyesindeki Bitcoin miktarı 105.000'i aştı. 105.000 BTC bu yazının yazıldığı anlardaki Bitcoin fiyatı baz alındığında 3.3 milyar dolardan fazla bir servete tekabül ediyor. Ancak dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'in fiyatı şu sıralar MicroStrategy'nin alım yaptığı ortalama fiyata yakın bir bölgeden işlem görüyor.

Michael Saylor: “Bitcoin Adaptasyonu Süreci Devam Ediyor”

Michael Saylor, BTC fiyatının şirketin alım yaptığı düzeye yaklaşması hakkında endişe duymadığını söyledi. Fiyat alım seviyesinin altına düşse bile Saylor tek bir Satoshi'sini bile satmayacak. Fiyatının aksine Bitcoin adaptasyonu alanında her geçen gün yeni adımlar atıyor. Analizciler bu gelişmeler ile birlikte uzun vadede Bitcoin'in değerinin yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşılacağını düşünüyor. Saylor bu iddiasını temellendirmek için BTC'nin adaptasyon sürecini ateşin bulunuşu ya da elektriğin icadıyla karşılaştırdı: “İnsanlık ateşi kontrol altına alabilmek için 100.000 yıl harcadı. Bu olay da çok yavaş bir şekilde ilerledi. Elektrik için ise bu sürecin 20 ya da 30 yıl olduğunu hatırlıyorum. Bitcoin ise, bilginin çok daha hızlı yayıldığı bir dönemde yaşadığımız için, bu söylediğim olaylara göre daha kısa bir süreye ihtiyaç duyacak. 10 yıl kadar sürebileceğini düşünüyorum.”

Michael Saylor ayrıca yaptığı açıklamasında Bitcoin'in rakip olduğu şeyin ABD doları değil altın olduğunu söyledi. Saylor'a göre Bitcoin ile zengin olmak, altın ile zengin olmaktan çok daha kolay olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.