'Meyvelerin kraliçesi' Türkiye'de yetişiyor; kilosu 5 TL...

Mersin'in Silifke ilçesinde tropikal meyve guavanın hasadına başlandı. Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştiği Silifke’de 10 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye’nin ilk guava üreticisi olan emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent, yaklaşık 15 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde anavatanı Güney Amerika ve Hindistan olan ve "meyvelerin kralı ve kraliçesi" olarak adlandırılan vitamin ve mineraller yönünden zengin guava meyvesinin hasadına başlandı.

Sökün Mahallesi'nde, ziraat mühendisi Mustafa Levent, 12 yıl önce 8 dönüm arazisinde limona alternatif olarak guava meyvesi yetiştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 10 yıldır guava ağaçlarından ürün alan Levent, bu yıl da 1500 ağaçtaki tropikal meyvelerinin hasadına başladı.

Levent, gazetecilere, meyveden yılda ortalama 15 ton ürün aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Limon bahçesi yapmıştım. Limonda bazı yıllar sıkıntı olduğu için alternatif ürün aradım. Guava meyvesi ile tanıştım. Şimdi yaklaşık 1500 civarında guava ağacım var. Hızlı yetişen ve suyu çok seven bir ağaç. Fidanlarının dikiminden 2 yıl sonra meyve vermeye başlıyor ve 3-4 yıl sonra da tam verime oturuyor.

Dikeni, budaması ve ilacı yok. Tek istediği bolca su. Tropikal bir meyve olduğu için bu iklim kuşağında yetiştirebiliyoruz. Bu yıl tahmini 15 ton civarında ürün bekliyorum. Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Kilogramı 5 liradan alıcı buluyor."

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmelerini desteklediklerini, ilçenin sahip olduğu iklim sayesinde çeşitli ürünlerin yörede yetiştirilebildiğini belirtti.

Vatan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.