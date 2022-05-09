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Mevduat sigortacılığında Türkiye-Azerbaycan iş birliği

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu (ADIF) arasında mevduat sigortacılığı alanındaki karşılıklı iş birliğini artırmak için yeni mutabakat zaptı imzalandı.

9 Saat Önce
2022-05-09 21:10:36
Mevduat sigortacılığında Türkiye-Azerbaycan iş birliği

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tural Piriyev başkanlığındaki 13 kişilik bir heyet TMSF'yi ziyaret etti.

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile ADIF Başkanı Piriyev arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesine karar verildi.

Ziyaret kapsamında, hafta boyunca düzenlenecek seminerlerle misafir kurum temsilcileri ile TMSF'nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, tasfiye, kurumsal raporlama, basın ve halkla ilişkiler ile diğer kurumsal uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımında bulunulacak. AA .

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