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Metropoll'ün anketine göre halk enflasyon hakkında ne düşüyor?

Metropoll’ün anketine gere halkın yüzde 94'ü enflasyonun TÜİK verisinden daha fazla olduğunu düşünüyor.

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Google News - Timeturk
05.06.2021 09:20:24
Metropoll'ün anketine göre halk enflasyon hakkında ne düşüyor?

Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine ilişkin araştırmalarının sonucu paylaştı. Sencar'ın açıkladığı verilere göre halkın yüzde 94'ü, enflasyonun TÜİK verilerinden daha fazla olduğunu düşünüyor.

Sencar, "TÜİK Mayıs ayı TÜFE enflasyonunu yüzde 17 olarak açıkladı. Halkın sadece yüzde 6'sı bu kanaatte. Halkın yüzde 60'ından fazlası ise enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Sencar'ın paylaştığı araştırmaya göre, yüzde 5,8 enflasyonunu yüzde 17 ve daha az olduğunu düşünüyor.

Yüzde 17-30 arasında olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 20,7, yüzde 30-40 arasında olduğunu düşünenler yüzde 19,3, yüzde 40'dan daha fazla diyenler ise yüzde 42,8 oldu. Yüzde 11,4 ise yanıt vermedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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