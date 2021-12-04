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Metaverse'te dijital arsa dudak uçuklatan fiyata satıldı
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TIMETURK / EKONOMİ / Metaverse'te dijital arsa dudak uçuklatan fiyata satıldı

Metaverse'te dijital arsa dudak uçuklatan fiyata satıldı

Metaverse'te satılan Decentraland şirketinin sanal evren için geliştirdiği dijital arsanın metrekare fiyatı 4 bin dolar değerinde.

2 Saat Önce
2021-12-04 11:55:17
Metaverse'te dijital arsa dudak uçuklatan fiyata satıldı

NFT'lerin arından metaverse çılgınlığı başladı. Metaverse ya da diğer adıyla sanal evren uzun yıllardır teknoloji şirketlerinin gelecek gördüğü bir alan. Mark Zuckerberg, Facebook şirket adını Meta olarak değiştirdi ve şirketin geleceğinin sanal evren olduğunu açıklamıştı. Bunların ardından, Kanada merkezli bir yatırım şirketi sanal evrenden 2.5 milyon dolara arsa aldı.

NTV'nin haberine göre, sanal evren projeleri daha fazla ilgi çekmeye başladı. Decentraland adındaki bir kripto platformu sanal evren projesiyle biliniyor. Kanada merkezli bir yatırım şirketi buradan arsa satın aldı.

Toplamda 116 parselden oluşan arsaya 2.43 milyon dolar ödendi. Decentraland'in moda sokağındaki arsanın büyüklüğü ise yaklaşık 600 metrekare olduğu belirtildi. Bu da metrekare fiyatınının 4 bin dolara denk geldiğini gösteriyor.

Republic Realm tarafından yapılan dijital yat 650 bin dolara satıldı

Bir başka sanal evren platformu The Sandbox'ta ise sanal yat satışı gerçekleşti,. Republic Realm tarafından geliştirilen dijital yata 650 bin dolar ödendi. Lüks yatta 1 helikopter pisti, jakuziler ve DJ kabini de bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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