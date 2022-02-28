Mert Davetiye ile Tüm Türkiye'ye Davetiye Hizmeti

2014 yılında Karaman'da kurulan Mert Davetiye firması ülkemizde her yıl düğün veya nişan yapan binlerce mutlu çifte unutulmaz davetiyeler hazırlıyor.

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde sektöründe tüm gelişmeleri yakından takip eden ve bu teknolojiyi ürünlerine entegre eden Mert Davetiye, müşterilerine en kaliteli hizmeti ve en farklı davetiye modellerini sunmak için sürekli çalışıyor. Davetiyelerin tasarım, baskı, paketleme ve kargo sürecinin en kusursuz şekilde ilerlemesi için ekip olarak kendini geliştirmeye devam ediyor. Firma içi eğitimlerine devam ederek her zaman yenilikleri takip ediyor.

Davetiye Siparişini Genelde Kadınlar Veriyor

Çiftler internet üzerinden yaptıkları araştırma ile unutulmaz günleri için en güzel hatıralardan biri olacak kendilerine uygun modeli buluyor. Tatlı bir telaşa neden olan davetiye seçim sürecinde genellikle kadınlar daha seçici davranıyor. Tıpki gelinlik seçimi gibi titizlikle yapılan davetiye modeli seçiminde son sözü çoğu zaman gelinler söylüyor. Çok fazla sayıda renk, çeşit ve modelin olması yapılacak seçimi zorlaştırsa bile herkesin tarzına yönelik hazırlanan model ve konseptler sayesinde seçim süreci kısalıyor. Mert Davetiye geleneksel modellerin yanı sıra yeni nesil tasarımlar ile farklılık arayanlara hitap eden modelleri müşterilerinin beğenisine sunuyor ve bu nedenle müşterilerinden çok sayıda teşekkür mesajı alıyor. Müşteri yorumlarını çok dikkate alan Mert Davetiye siparişin ilk aşaması olan davetiye tasarımı ile son aşaması olan kargo teslimine kadar sürekli iletişim halinde kalıp, kusursuz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Seçilen ve sipariş verilen modeller, en kaliteli baskı teknikleri ile hazır hale getirildikten sonra en uygun şekilde paketleniyor ve hızlı kargo ile alıcının adresine gönderiliyor. Türkiye'nin her bölgesine gönderilen davetiyeler ile birlikte düğünlerin hatıraları senelerce devam ediyor. Düğün sahipleri tarafından davetlilere gönderilen ürünler özellikle aile büyükleri tarafından hatıra olarak saklanıyor.

Kullanıcı dostu olacak şekilde özenle hazırlanan firmanın web sitesi mertdavetiye.com üzerinden en hızlı ve basit şekilde siparişinizi oluşturarak, kaliteli düğün, nişan veya sünnet davetiyesine uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve iletişim için Mert Davetiye resmi instagram hesabı olan https://www.instagram.com/mertdavetiye/ adresini veya firmanın mertdavetiye.com isimli web sitesini ziyaret edebilirsiniz. .