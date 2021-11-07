MERSİS numarası nasıl ve nereden alınır?

MERSİS numarasının bir diğer fonksiyonu ise tüzel kişiliklerin tümüne ek olarak serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, tacirler, dernek ve vakıflar gibi diğer ekonomik birimlerin tek numara vasıtası ile ortak bir sistemde birleştirilmesidir

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin kısaltması olan MERSİS, iki temel fonksiyonu sağlamak için oluşturulan bir sistemdir. Bu iki fonksiyondan biri, şirketlere ve ticari işletmelere ait kayıt ve değişiklik işlemlerini elektronik ortam üzerinden yürütmek, ticaret sicil kaydı ile tescil ve ilan edilecek olan içerikleri düzenli olarak depolamak ve elektronik ortamda sunmaktır.

Hangi "kişiliklere" hitap ediyor?

MERSİS numarasının bir diğer fonksiyonu ise tüzel kişiliklerin tümüne ek olarak serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, tacirler, dernek ve vakıflar gibi diğer ekonomik birimlerin tek numara vasıtası ile ortak bir sistemde birleştirilmesidir. Böylece kamu kurumları, tüzel kişilikler ile ilgili bilgileri ihtiyaç halinde tek kaynaktan elde edebilir.

Peki, bunların haricinde MERSİS no nedir? MERSİS no, e-dönüşüm sürecine ait önemli projelerden biridir. Ayrıca Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Ulusal Adres Veri Tabanı, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi gibi kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan temel veri tabanlarından biri olma özelliğine sahiptir.

İşbankası'nın blog değerlendirmesinde yer alan bilgiye göre;Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası, şirketlerin yaptığı işlemleri dijital bir havuzda toplar ve gerektiğinde o havuzdan alınıp denetlenmesini sağlar. MERSİS numarası almak, işletmeler için zorunludur. Bu numaraya sahip olmayan işletmeler hakkında idari işlem uygulanır.

MERSİS numarası sayesinde tüzel kişiliklere ve ticari faaliyet gösteren işletmelere belirli bir numara atanır. Atanan bu numara ile işletmelerin kayıtlı kuruluşlar olduğu anlaşılır ve kamu kurumları o işletmeler ile ilgili bilgiye erişmek istediğinde dijital veri havuzunu kullanır.

MERSİS No Nerede Yazar?

MERSİS no genelde işletmenizin kayıtlı olduğunu gösteren resmi belge ya da işletmeniz ile ilgili sorgulama sayfasında karşınıza çıkabilecek bir bilgidir.

MERSİS No Kaç Haneli Bir Numaradır?

MERSİS numarası 16 haneden oluşur. Bu numaralar rastgele oluşturulmak yerine, belirli bir düzene sahiptir. Şirketlerin sahip olduğu unvanlar, numaraların oluşumunda etkili bir rol oynar. Bir şirket limited ya da anonim ise MERSİS numarası 0 ile başlar. Numaranın devamı ise şirketin vergi numarası olacak şekilde düzenlenir. Son haneleri ise genellikle 000, 17, 18 şeklindedir. Şahıs şirketlerinin sahip olduğu MERSİS numaralarının düzeni ise şirket sahibinin T.C. kimlik numarası ile başlar; 000, 017, 019 şeklinde sonlanır.

Eğer şirketinize ait MERSİS numarası karmaşık bir şekilde verildiyse o numara geçici MERSİS numarası demektir. Bu durumda, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak asıl MERSİS numaranızı alabilirsiniz.​



MERSİS No Nereden Alınır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan web sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Gerekli üyelik ve MERSİS kaydı işlemlerinin tümü bu web sitesi üzerinde oluşturulan sistem vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

MERSİS No Nasıl Alınır?

İşletmeniz için MERSİS numarası almak istiyorsanız ilgili bakanlık tarafından başvuru için hazırlanan web sitesini kullanabilirsiniz. Sitede bulunan MERSİS sistemine giriş yaparak süreci başlatabilirsiniz. Eğer bir kullanıcı hesabına sahip değilseniz öncelikle üyelik işlemlerinizi tamamlamalısınız. Ardından başvuru sırasında karşınıza gelen ekrana kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girmeniz gerekir. Üyelik bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra ekran üzerinde ilgili parametreleri ve bölümleri doldurarak kaydedebilirsiniz. Sonrasında sistem otomatik olarak işletmenizin MERSİS numarasını atar.

MERSİS sorgulaması yapmak istiyorsanız öncelikle sisteme giriş yapmalısınız. Şirket sorgulama bağlantısı üzerinden “Firma arama” seçeneğini tıklayarak sonraki adımları takip edebilir, sistemde firmanın ticari sicil kayıtlarını bulabilirsiniz. Eğer MERSİS numaranızı bilmiyorsanız firma adınız ile sorgulama yapabilmeniz de mümkün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.