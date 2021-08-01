MERSİS numarası nasıl alınır ve zorunlu mu?

MERSİS numarası resmi kurum ve kuruluşların tümüne ek olarak serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, tüccarlar, dernek ve vakıflar gibi diğer ekonomik birimlerin tek numara vasıtası ile ortak bir sistemde birleştirmekte....

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden.Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile birlikte kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından birisidir....

MERSİS yani Merkezi Sicil Kayıt Sistemi...MERSİS, iki temel fonksiyonu gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan bir sistem. Bu fonksiyonlardan biri, şirketlere ve ticari işletmelere ait kayıt ve değişiklik taleplerini elektronik ortam üzerinden yürütmek, ticaret sicil kaydı ile tescil ve ilan edilecek olan içerikleri düzenli olarak depolamak ve elektronik ortamda sunmaktır.

MERSİS numarasının bir diğer fonksiyonu da resmi kurum ve kuruluşların tümüne ek olarak serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, tüccarlar, dernek ve vakıflar gibi diğer ekonomik birimlerin tek numara vasıtası ile ortak bir sistemde birleştirilmesi. Bu sayede kamu kurumları, resmi kişilikler ile ilgili bilgileri ihtiyaç halinde tek kaynaktan elde edebilmektedirler.

Ne işe yarıyor?

MERSİS numarası ise e-dönüşüm sürecine ait önemli projelerden biri. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, Ulusal Adres Veri Tabanı, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi gibi kamunun elektronik hizmetleri için planlanan temel veri tabanlarından biri olma özelliğine sahiptir.Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası, şirketlerin yaptığı işlemleri dijital bir havuzda biriktirirken gerektiğinde o havuzdan alınıp denetlenmesini temin eder.Bu numara işletmeler için zorunlu. Numaraya sahip olmayan işletmeler hakkında idari işlem uygulanmaktadır.MERSİS numarası sayesinde resmi kişiliklere ve ticari faaliyet gösteren işletmelere belirli bir numara atanmaktadır. Atanan numarayla işletmelerin kayıtlı kuruluşlar olduğu anlaşılırken kamu kurumları o işletmelerle ilgili bilgiye erişmek için dijital veri havuzunu kullanmaktadırlar.

Şirketlerin numaralandırılması

MERSİS no genelde işletmenizin kayıtlı olduğunu gösteren resmi belge ya da işletmeniz ile ilgili sorgulama sayfasında karşınıza çıkabilecek bir bilgi. Numara 16 haneden oluşuyor. Bu numaralar rastgele değil belli düzene sahip. Şirketlerin sahip olduğu unvanlar, numaraların oluşumunda etkili.

Bir şirket limited ya da anonim ise MERSİS numarası 0 ile başlar. Numaranın devamı ise şirketin vergi numarası olacak şekilde düzenlenir. Son haneleri ise genellikle 000, 17, 18 şeklindedir. Şahıs şirketlerinin sahip olduğu MERSİS numaralarının düzeni ise şirket sahibinin T.C. kimlik numarası ile başlar; 000, 017, 019'la biter.

İşletmenize ait MERSİS numarası karmaşık şekilde verildiyse o numara geçici MERSİS numarası demektir. Bu durumda, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak asıl MERSİS numaranızı alabilirsiniz.​

Nereden temin ediliyor?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan web sitesi üzerinden başvurmanız halinde temin edebilirsiniz. Gerekli üyelik ve MERSİS kaydı işlemlerinin tümü bu web sitesi üzerinde oluşturulan sistemle sağlanıyor.

İşletme için MERSİS numarası almak istenirse ilgili bakanlık tarafından başvuru için hazırlanan web sitesini kullanabilirsiniz. Sitedeki MERSİS sistemine giriş yaparak süreci başlatabilirsiniz. Eğer bir kullanıcı hesabına sahip değilseniz öncelikle üyelik işlemlerinizi tamamlamalısınız. Ardından başvuru sırasında karşınıza gelen ekrana kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Numaranızı bilmiyor musunuz?

Üyelik bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra ekran üzerinde ilgili parametreleri ve bölümleri doldurarak kaydedebilirsiniz. Sonrasında sistem otomatik olarak işletmenizin MERSİS numarasını atar.MERSİS sorgulaması yapmak istiyorsanız öncelikle sisteme giriş yapmanız lazım. Şirket sorgulama bağlantısı üzerinden “Firma arama” seçeneğini tıklayarak sonraki adımları takip edebilir, sistemde firmanın ticari sicil kayıtlarını bulabilirsiniz. Eğer MERSİS numaranızı bilmiyorsanız firma adınız ile sorgulama yapabilmeniz de mümkündür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.