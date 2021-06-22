Mersin’deki ‘küçük Rusya’, tabelalar Rusça!

Gazeteci Gizem Yetil, Rus turistlerin yoğun olduğu güney illerimizden Mersin’in Taşucu ilçesinden gözlemlerini paylaştı. Yetil’in yazısından bir bölüm…

Mersin'e Rus çıkarması... Tabelalar bile Rusça'ya döndü

Bu aralar kimi duysam Boğsak, Tisan ve özellikle de Taşucu tarafına gidiyor. Evet bu bölge mükemmel… Diyecek tek bir söz yok. Her yer yemyeşil, denizle doğanın iç içe olduğu bir bölge.

Cam gibi bir denizi var. Ama bu kadar sık duymazdım oralara gideni.

Çünkü Mersin merkeze daha yakın bölgelerde de denize girebiliyorsunuz. O yolu çok fazla kişi çekmez.

Neyse işte… Yine bir arkadaşım geldi, “Ben Taşucu'na gidiyorum” dedi.

Dedim “Hayırdır? Bu aralar kimi duysam Taşucu'na gidiyor.”

“Kızım sen bilmiyor musun? Orası artık küçük Rusya!” dedi.

Nasıl yani?

“Baya her yer Rus dolu”

Dedim, "Hadi gidelim bir de ben göreyim şu küçük Rusya'yı..."

OTELLERDE YER YOK

Taşucu, Mersin merkeze yaklaşık 100 km mesafede bir yer. Günübirlik rahatça gidebilirsiniz ama kalsanız daha iyi tabii. Otelleri aradım bazıları full. Boş olanlar da geceliği yaklaşık bin TL! Tabii bu fahiş fiyatlandırmada yasaklarında etkisi olduğunu düşünüyorum.

Dedim “Çadır şart oldu!” Çadırımızı aldık yola koyulduk.

RUSÇA TABELALAR

Merhaba Taşucu!

Her yer Rusça tabela...

Rus marketler falan...

Merkez Arapça tabela doluyken burada Rusça tabelalar görüyorsunuz. Bir anda kültür şoku yaşıyorsunuz

Alışveriş yapmak için bir markete girdik. İçeride Ruslar...

Market sahibine soru sormadan edemedim.

Nasıl bu Rus yoğunluğu sizin yüzünüzü güldürdü mü?

Yani aslında hem memnunuz hem de tedirginiz. Çünkü buraya akın akın insanlar gelmeye başladı. Bölgenin bozulmasını hiç istemiyoruz. Artık konutlar bile yetersiz gelmeye başladı.

Ev kiraları nasıl şu an? Biz eskiden aylık bin TL'ye lüks daire tutardık.

Evet doğru. Akkuyu'dan önce en lüks 3+1 daire bin TL idi. Şu anda dolarla kiraya veriliyor. En ucuz ev 500- 600 dolar. Bizim çoğu tanıdık evini boşaltıp, Silifke tarafına yerleşti. Evini kiraya verip Silifke'de kiraya çıktı.

KİRA FİYATLARI UÇTU!

Esnafın bu sözlerini duyunca hemen açtım internetten kiralık daire fiyatlarına baktım.

Evet gerçekten de öyleydi. Kiralar uçmuş resmen. Yani az çok duymuştum ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştim.

Hemen hemen her ilanın bir de Rusça açıklaması eklenmiş. 1500-2 bin dolara kadar çıkan evler var.

Aklıma Taşucu'ndaki meslek yüksek okulu geldi... Kışın burada neredeyse sadece üniversite öğrencileri olur. Şimdi ise konut yetişmiyor. İş insanları inanılmaz yatırımlar yapmış. Binlerce yeni konut yapılıyor. Ama bu kiralarla bu öğrenciler nasıl ev tutacak? Yurtlar yeterli kapasiteye sahip mi?

Marketten çıktıktan sonra sokakta koşu yapan Ruslar arasında otomobilimize bindik.

Biraz ilerledik, Rus marketlere bile denk geldik.

Rusların ihtiyaçlarını karşılamak için marketler açılmış. Hem ülkemize hem de Mersin'imize hayırlı olsun diyelim.

GÖRMEDEN DÖNME

Eğer yolunuz Taşucu tarafına düşerse buraları ziyaret etmeden dönmeyin.

GÖKSU DELTASI

Göksu Deltası Kuş Cenneti'ni mutlaka ziyaret edin. Ulusal ve uluslararası öneme sahip 140 kuş türünden 106'sına, dünya çapında yok olma tehlikesi altında olan 24 kuş türünden de 12'sine ev sahipliği yapıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.