DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
APA Bilgi Teknolijeleri En İyi Teknoloji Firması ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Adanur aldı
Doktor Muhammet Özgehan Yılın Doktoru ödülünün sahibi oldu
2022 AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?
Rusya Merkez Bankası tarih verdi
Suwen halk arz edildi mi? Suwen hisse bedeli ne kadar?
Çiften şok karar! Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı mı?
Kocaeli iftar çadırı 2022 | Kocaeli-İzmit iftar çadırı nerede? Kocaeli'nde iftar (Ramazan) çadırı nerede hangi ilçede kuruldu?
Dünyada 1000 tane kaldı
OGM işçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?
İslam Memiş'ten çok konuşulacak Dolar ve Erdoğan yorumu
Miguel Crespo kimdir? Crespo Atletico Madrid'e transfer olacak mı?
Soğuk ve yağışlı hava yurdu ne zaman terk edecek?
Elmalı'nın tarihi tahıl ambarları ve arı serenleri
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylarının tamamı sayıldı
İlayda Oral kimdir? Anıl Berk Baki? İlayda Oral ne iş yapıyor?

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

BURSA

19:45

04:57
19:45
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:29

04:42
19:29
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:12

04:26
19:12
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:55

04:09
18:55
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:43

04:05
18:43
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

ANKARA

19:29

04:42
SAHUR
19:29
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Mersin'de kuzugöbeği mantarı yetiştirildi

Mersin'de kuzugöbeği mantarı yetiştirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce örtü altında kuzugöbeği mantarı yetiştirildi.

2 Saat Önce
2022-04-11 16:14:09
Mersin'de kuzugöbeği mantarı yetiştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitü, mantarların ekonomik değerinden üreticinin de faydalanması için proje başlattı.

Enstitünün seralarında ekimine başlanan kuzugöbeği mantarı, bir aylık sürede hasat edilecek seviyeye geldi.

08_Nisan_30_Nisan_21_AA-27531613

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, tarımsal ürünlerin sayısını ve çiftçilerin kazancını arttırmak için çok sayıda araştırma yaptıklarını söyledi.

Doğadan toplanan mantarların kültür çalışmasıyla örtü altında ekildiğini ifade eden Keleş, "Kuzugöbeği çok değerli bir mantar. Özellikle Fransız mutfağının vazgeçilmezlerinden. Kuzugöbeğinin yer aldığı Fransız yemekleri 4-5 katına fiyatla satılmaktadır çünkü kuzugöbeği aynı zamanda şifa kaynağı olarak bilinmektedir." dedi.

Keleş, mantarın yetiştiricisine ciddi gelir sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

08_Nisan_30_Nisan_21_AA-27531612

"Kuzugöbeği mantarının üretiminde, dekarda 300-700 kilogram rekolte hedefliyoruz. Yaş kuzugöbeği mantarının kilogramının 400 liradan satıldığını düşünecek olursak müthiş bir gelir elde ediliyor. Dekara 120-280 bin lira gelir elde etme olanağı sunmaktadır. Mantarın kurusunun kilogramı da yaklaşık 3 bin liradan satılabiliyor. Kuzugöbeğinin kültüre alınması projemiz sayesinde ilk kez doğa değil de serada yetiştiriciliğini yapıyoruz. Dünyada bazı ülkelerde yetiştiriciliği yapılıyor ama Türkiye'de bu çalışma bir ilk."

"Çok verimli bir alan var"

Projede yer alan yüksek ziraat mühendisi Dr. Atilla Ata da mantarın yetiştirilme süreciyle ilgili şunları kaydetti:

08_Nisan_30_Nisan_21_AA-27531619

"İlk önce doğadan mantarları topladık, sonrasında da ürünleri laboratuvar ortamında çoğalttık ve geçen kasım ayında ekimini gerçekleştirdik. İlk meyve görüntüsünü 11 Mart'ta elde ettik. Bugün bir ay geçti. Şu an çok verimli bir alan var. Yetiştiriciliği için gölgeli koşullar gereken bir mantar türü çünkü güneşte zarar görüyor. Bu nedenle ortamı gölge tülleriyle kapattık." AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş