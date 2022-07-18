Merkezi yönetim bütçesi haziranda açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla verdi. Haziran ayında ise 18,29 milyar lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Haziran döneminde fazla verirken, haziranda açık verdi.

Bütçe Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla verdi. Haziran ayında ise 18,29 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 171,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 265,4 milyar TL ve bütçe fazlası 93,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 37,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 228,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 32 milyar 540 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla vermiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 58 milyar 331 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı OcakHaziran döneminde 228 milyar 213 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 1 trilyon 171 milyar 851 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 134 milyar 654 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 37 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,7 oranında artarak 1 trilyon 171 milyar 851 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,2 oranında artarak 1 trilyon 37 milyar 197 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 1 trilyon 265 milyar 410 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 1 trilyon 33 milyar 791 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 201 milyar 576 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 630 milyar 821 milyon TL iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 100,6 oranında artarak 1 trilyon 265 milyar 410 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 oranında artarak 1 trilyon 33 milyar 791 milyon TL olmuştur." .