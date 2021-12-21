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Merkez’den ‘vadeli döviz satımı’ açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirdi

1 Saat Önce
2021-12-21 20:32:59
Merkez’den ‘vadeli döviz satımı’ açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtildi.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir." ifadeleri kullanıldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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