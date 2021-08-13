'Merkez ciddiyetini gösterdi'

Yabancıların geri dönüşü, endeksi de yukarı götürüyor diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre ağustos ayının ilk haftasında tam 168 milyon dolarlık hisse alımı yaptılar.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizde bir değişikliğe gitmezken sıkı duruş konusunda açıklamalarla ciddiyetini bir kez gösterdi. Türk piyasaları, bu gelişmeyi beğendi. USDTRY önceki gün 8.67 iken dün 8.52'ye kadar çekildi. 11 günlük ralli sonrası önceki gün kâr satışı yiyen BIST100 Endeksi, dün yüzde 2.4 yükselerek son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen ay, yabancının en çok aldığı hisselerden olup BIST100'ün ağırlıkça en büyük üç hissesi EREGL, BIM ve GARAN dün de endekse en çok katkı veren hisse oldular.

Yabancıların geri dönüşü

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Yabancıların geri dönüşü, endeksi de yukarı götürüyor diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre ağustos ayının ilk haftasında tam 168 milyon dolarlık hisse alımı yaptılar. Bu hafta biterken, bu temponun sürdüğünü söyleyebiliriz. Ayın yarısı olmadan aybaşına göre BIST 100 % 3.7, Banka Endeksi % 5.4 yükselmiş durumda. Temmuz yılın en iyi getirili ayıydı, şimdi Ağustos buna göz koymuş durumda. Dolayısıyla borsada 2021 yaz ayları keyif ayları oluyor.



2. çeyrek bilanço sezonunda son günlere giriyoruz. 19 Ağustos son gün! Genelde beklentileri aşan bilançolar gördük. Son açıklanan bilançolarda BIM, TKFEN ve ULKER beklentilerin altında kalan sonuçlarla dikkat çekmektedir.

ABD borsalarının rekorlarla dolu hikayesi devam ederken bu sabah asyada hafif satışlar var. Yurtiçinde gündem; sabah Cari açık verisi, Temmuz konut satış verisi akşam ise Fitch'in Türkiye görüşü olacak.

BIST100 Endeksinde iki kez 1341 test edildikten sonra başlayan yükseliş trendinde 13 günlük %8 getirili ralli ile 1444'e gelindi. Para girişinin sürmesi ile kısa vadede 1460 seviyeleri görülebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.