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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası toplam rezervi açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

3 Saat Önce
2021-07-08 17:17:34
Merkez Bankası toplam rezervi açıklandı

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri / Brüt Döviz Rezervleri / Toplam Rezervler

31.01.2020 / 27.520 - 74.856 - 102.376

28.02.2020 / 30.411 - 77.414 - 107.825

27.03.2020 / 31.325 - 64.081 - 95.406

30.04.2020 / 34.786 - 51.457 - 86.243

29.05.2020 / 36.667 - 54.360 - 91.027

26.06.2020 / 38.821 - 51.417 - 90.238

30.07.2020 / 43.572 - 46.673 - 90.245

28.08.2020 / 43.042 - 41.594 - 84.636

25.09.2020 / 41.097 - 42.420 - 83.517

23.10.2020 / 43.265 - 45.086 - 88.351

27.11.2020 / 40.299 - 43.899 - 84.198

31.12.2020 / 43.241 - 49.965 - 93.206

29.01.2021 / 42.169 - 53.367 - 95.536

26.02.2021 / 40.719 - 54.495 - 95.214

26.03.2021 / 39.746 - 50.894 - 90.640

30.04.2021 / 40.936 - 46.915 - 87.851

28.05.2021 / 43.884 - 48.721 - 92.605

25.06.2021 / 40.918 - 59.240 - 100.158

02.07.2021 / 40.595 - 59.619 - 100.214

YeniŞafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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