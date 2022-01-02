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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası temerrüt faiz oranını belirledi

Merkez Bankası temerrüt faiz oranını belirledi

Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 555 lira olarak belirledi. Öte yandan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da tespit edildi.

1 Saat Önce
2022-01-02 10:05:24
Merkez Bankası temerrüt faiz oranını belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, "Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555 lira olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaktır." denildi.

Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 18,25 ve asgari giderim tutarı da 385 lira düzeyinde uygulanıyordu.

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da tespit edildi

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını da yıllık yüzde 14,75 olarak belirledi.

TCMB'nin, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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