Merkez Bankası rezervlerinde artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 6 milyar 668,0 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 61 milyar 101 milyon dolar olan brüt rezervler, 5 Ağustos ile sona eren haftada 67 milyar 769 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 263 milyon dolar seviyesindeyken, 108 milyar 637 milyon dolar seviyesine geldi.

NET REZERVLER ARTTI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 693,0 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 9 milyar 118 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 5 Ağustos ile sona eren haftada 11 milyar 811 milyon dolara geldi.