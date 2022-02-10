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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyon dolarlık artış

Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyon dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Şubat haftasında 4 milyar 442 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolara yükseldi.

3 Saat Önce
2022-02-10 15:12:06
Merkez Bankası rezervlerinde 4 milyon dolarlık artış

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 80 milyon dolar artışla 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Ocak'ta 71 milyar 636 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 442 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolardan 114 milyar 656 milyon dolara ulaştı. .

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