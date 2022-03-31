Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 862 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 500 milyon dolar olan rezervler, 25 Mart ile sona eren haftada 65 milyar 638 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 708 milyon dolarken 108 milyar 37 milyon dolar oldu.

NET REZERV AZALDI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 244 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 17 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 25 Mart ile sona eren haftada 15 milyar 955 milyon dolara geldi. .