DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hakim dizisi Ozan (Fatih Berk Şahin) kimdir? Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman'ın gerçek adı ne?
İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL? İstanbul'da ramazan pidesi ne kadar 2022? İstanbul'da ramazan pidesine zam mı geldi?
Sinop pide fiyatları 2022 | Sinop'ta pide ne kadar? Sinop pide fiyatları kaç TL güncel? Sinop'ta pideye zam mı geldi?
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdı, 6 yıl hapse mahkum edildi
Hakim dizisi Yasemin kimdir? Hakim dizisindeki Yasemin Kaner (Ebru Özkan) kimdir? Hakim'deki Yasemin'in gerçek adı ne?
4 cinayet şüphelisini ayakkabı izi ve takma dişi ele verdi
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan 3 hasta Türkiye'ye nakledildi
Ayasofya'da teravih kılınacak mı? Ayasofya'da teravih namazına herkes katılabilir mi? Ayasofya'da teravih namazı kaç kişiyle kılınacak?
Eskişehir ramazan pidesi fiyatı 2022 | Eskişehir'de ramazan pidesi ne kadar oldu? Eskişehir'de güncel ramazan pidesi kaç TL?
Cumhuriyet'in ilk milli kütüphanesi 7/24 açık
Ukrayna ordusu 5 yerleşim birimini Ruslardan kurtardı
Putin'den Ruble resti
Bursa Ramazan kolisi yardımı | Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Ramazan paketi erzak gıda yardımı nasıl alınır? (Ramazan Destek Çeki)
Esat Karlıdağ Kimdir?
İtalya Başbakanı Draghi: 'Türkiye çok önemli bir rol oynuyor'

TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 862 milyon dolar düşüş gösterdi.

2 Saat Önce
2022-03-31 15:27:38
Merkez Bankası rezervleri azaldı

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 500 milyon dolar olan rezervler, 25 Mart ile sona eren haftada 65 milyar 638 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 708 milyon dolarken 108 milyar 37 milyon dolar oldu.

NET REZERV AZALDI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 244 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 17 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 25 Mart ile sona eren haftada 15 milyar 955 milyon dolara geldi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş