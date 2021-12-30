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Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolara geriledi
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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolara geriledi

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Aralık haftasında 5 milyar 948 milyon dolar azalarak 110 milyar 926 milyon dolara geriledi.

2 Saat Önce
2021-12-30 15:06:55
Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 812 milyon dolar gerileyerek 72 milyar 555 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Aralık'ta 78 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 136 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 948 milyon dolar azalışla 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Ekran Resmi 2021-12-30 15.01.40

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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