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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası rezervleri 109,4 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 109,4 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak haftasında 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

2 Saat Önce
2022-01-13 15:40:51
Merkez Bankası rezervleri 109,4 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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