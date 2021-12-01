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Merkez Bankası: Piyasaya, döviz satım yoluyla müdahale ediliyor
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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası: Piyasaya, döviz satım yoluyla müdahale ediliyor

Merkez Bankası: Piyasaya, döviz satım yoluyla müdahale ediliyor

Merkez Bankası, yaptığı açıklamayla döviz piyasalarında oluşan sağlıksız fiyatlamalar nedeniyle döviz satım yoluyla müdahale edildiğini açıkladı.

55 Dakika Önce
2021-12-01 12:18:06
Merkez Bankası: Piyasaya, döviz satım yoluyla müdahale ediliyor

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALESİNE DOLARIN TEPKİSİ

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,50 civarında değerleniyor. Türk Telekom Reklamı

Euro /TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,19 işlem görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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