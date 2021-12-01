Merkez Bankası: Piyasaya, döviz satım yoluyla müdahale ediliyor
Merkez Bankası, yaptığı açıklamayla döviz piyasalarında oluşan sağlıksız fiyatlamalar nedeniyle döviz satım yoluyla müdahale edildiğini açıkladı.
2021-12-01 12:18:06
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALESİNE DOLARIN TEPKİSİ
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,50 civarında değerleniyor.
Euro /TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 15,19 işlem görüyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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