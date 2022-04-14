Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması ne anlama geliyor? Metinde hangi mesajlar verildi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizi oranını açıkladı. Açıklama beklentiler ile paralel olarak gerçekleşirken, birçok kişi merkez bankasının aldığı kararda hangi mesajlar verildiğini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması ne anlama geliyor? Merkez bankası politika faizi nedir Nisan 2022? İşte detaylar...

Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz oranını açıkladı. Açıklamanın metninde bundan sonraki süreçde makroihtiyari politika setinin güçlendirileceği vurgusu yapıldı. Karar metninde para politikasına ilişkin gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtildi. Metinde makroihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirileceği ifade edildi. Merkez Bankası önceki karar metninde böyle bir mesaj kullanmamıştı.

Merkez Bankası yüksek seyreden cari işlemler açığı ile ilgili paylaştığı ifadelerde de değişiklik yaptı. Geçen toplantıda cari denge üzerinde enerji kaynaklı risklerin devam ettiği ifade edilirken, bu metinde söz konusu risklerin yakından takip edildiği vurgulandı. Metinde şuanda içinde bulunulan yüksek enflasyonun 'geçiçi' bir süreliğine olacağı söylendi.

Konuyla ilgili olarak, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmiştir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir." ifadeleri kullanıldı. .