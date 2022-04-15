Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından JPMorgan'dan yeni rapor

JPMorgan'ın dün TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te tuttuğu toplantının ardından yayımladığı rapora göre banka yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 14'te kalacağı beklentisini koruyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü PPK toplantısında politika faizini %14 seviyesinde bırakmasının ardından JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci tarafından kaleme alınan değerlendirmede, “İlginç bir şekilde, TCMB küresel likiditede yaşanan sıkışmadan rahatsız görünmüyor ve büyük merkez bankalarının “destekleyici para politikası” duruşlarına atıfta bulunmaya devam ediyor” denildi.

Raporda “Karar notuna yapılan en büyük ekleme uzun vadeli yatırımların desteklenmesi için makroihtiyati önlemlerin güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç oldu. Bu, uzun vadeli yatırımlara yönelik bazı hedefli teşviklerin sağlanmasına yönelik niyete işaret ediyor ancak bunun makro görünümü kayda değer bir şekilde değiştirmesi pek mümkün görünmüyor. Bu güvercin mesajların ardından TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentimizi koruyoruz” ifadeleri yer aldı.

MAYIS ENFLASYONUNDA ZİRVE BEKLENTİSİ

Daha erkene çekilmemesi halinde Haziran 2023'te gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin uzun vadeli makroekonomik görünüm üzerinde belirsizlik yarattığı ifade edilerek "Buradaki risk, özellikle de büyümenin keskin şekilde yavaşlaması durumunda faizlerin aşağı çekilmesi yönünde siyasi baskıların artması ihtimali” dendi.

Kurum, enflasyonun mayıs ayında yüzde 70 ile tepe yapmasını, aralık ayına kadar yüzde 65 civarında seyretmesini, aralık ayında da güçlü baz etkisi nedeniyle yüzde 44'e düşebileceğini öngördü.

Raporda ayrıca ortodoks politikalara dönüş olmadan Türk lirasında kırılganlığın süreceği belirtildi.

Açıklamada "TCMB tüm ilgisini, Kur Korumalı TL Mevduat uygulaması ile talebin artışını takiben liranın istikrarına yönlendirmiş görünüyor. Yaratacağı maliyet bir yana, bu uygulamanın böylesi komplike ve zorlu bir enflasyon sorununu tek başına çözmesi pek muhtemel değil. Bu da, ortodoks politikalar devreye girmeden, enflasyonun küresel standartların oldukça üzerinde seyretmeye ve Türk lirasının yurt içi ve küresel risk iştahındaki değişimlere kırılgan kalmaya devam edeceğine işaret ediyor” değerlendirmesine yer verildi. .