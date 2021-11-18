Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altında yeni rekor

Gram altın, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişine devam ederek 671 TL’yi gördü. Haberin hazırlandığı sıralarda altında yükseliş sürüyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. Faiz kararının ardından dolar/TL'nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın da tarihi rekorunu yineledi.

Gram altın, kasım başından beri 100 TL'nin üzerinde artış kaydederek 550 TL'den 671 TL'ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları yüzde 4 yükseliş kaydederken dolar kuru yüzde 14'e yakın yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1102 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.

TL'DE YÜZDE 8 KAYIP

Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8'e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor.

Saat 14.43 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Saat 16.54 itibariyle dolarda son durum:

Güne 10,6407 ile başlayan Amerikan Doları kuru, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını açıklamasından sonra 11.273 liraya yükseldi. Dolar saat 16:54 itibarıyla 11,123 liradan işlem görüyordu. Amerikan Doları, 21.10.2021tarihinde 9,1938 ile son bir ayın en düşük, 18.11.2021 tarihinde ise 11,3093 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.