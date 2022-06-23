Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Karar sonrasında dolar kuru 17,35 TL seviyelerinde dalgalandı.
2022-06-23 14:44:23
TCMB'nin Haziran ayı Para Politikası Faiz kararını açıklayacağı güne dolar/TL kuru yatay seyirde 17,3491 TL'den, euro ise 17,3491 TL'den başlamıştı.
FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar TL beklentilerin de sabit bırakılması olması nedeniyle 17,35 seviyelerinde dalgalandı.
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