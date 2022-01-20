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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Bugün 13,4567 TL seviyesinden başlayan dolar kuru TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasının ardından 13.43 seviyesinden 13.27 seviyesine kadar geriledi.

2 Saat Önce
2022-01-20 14:21:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Bugün 13,4567 TL seviyesinden başlayan dolar kuru TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasının ardından 13.43 seviyesinden 13.27 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviyelerde tutunamayarak yönünü yeniden yukarı çevirdi. Saat 14:24 itibariyle kur yeniden 13.31 seviyelerine yükseldi.

Euro ise 15.26 seviyelerinden 15.06 seviyelerine gerilese de yönünü yeniden yukarı kırarak 15.132'ye yükseldi.

Merkez Bankası, Eylül ayından beri sürdürdüğü faiz indirimlerine ara verdi. TCMB faizleri yüzde 14'te sabit tuttu.

Güne 796,32 ile başlayan gram altın ise, saat 14:29 itibarıyla %0,96 azalışla 787,72'dan işlem görüyor. .

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