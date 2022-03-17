Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum

Fed'in 3 yıl sonra faiz artırmasının ardından 14.70 TL seviyelerinden 14.59'a kadar gerileyen kur bugüne yeniden 14.70 seviyesinden başladı. TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar 14,79 seviyesine yükseldi. Gram altın ise 924,20 liraya yükseldi.

Fed'in 3 yıl sonra faiz artırmasının ardından 14.70 TL seviyelerinden 14.59'a kadar gerileyen kur bugüne yeniden 14.70 seviyesinden başladı.Fed'in faiz kararını açıklamasından sonra dolar 14,79 seviyesine yükseldi. Fed, 3 yıl aradan sonra faizleri artırdı. Fed politika faizini yüzde 0 ila 0,25 aralığından 0.25 ila 0,50 aralığına yükseltti. Fed, 2018 yılından beri ilk kez faiz artırdı. Faiz artırım kararı 1'e karşı 8 oyla alındı.

Fed ayrıca yılın geri kalanı için 6 kez faiz artırım sinyali de verdi.

MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakma kararının ardından 14.70'lerde olan dolar anlık tepkiyle 14.79 TL seviyelerine yükseldi.

Dün en düşük 14,5802, en yüksek 14,7635 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6193 seviyesinde kapatmıştı. Amerikan Doları, 18.02.2022 tarihinde 13,5136 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Euro ise Merkez Bankası'nın faiz kararın ardından 16.37 TL seviyelerine yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra altında son durum

Güne 906,36 ile başlayan Gram Altın, saat 14:20 itibarıyla %2,23 artışla 924,20'dan işlem görüyor. Dün en düşük 905,16, en yüksek 906,99 seviyelerini gören Gram Altın, günü 905,97 seviyesinde kapatmıştı.

Saat 14:20 itibariyle altın fiyatları şöyle:

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