Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten dolar yorumu! Yükseliş sürecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar yükseliş seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 14 TL sınırından dönen dolar TCMB müdahelelerinin ardından sakinleşti. Dolar tahmini yapan İslam Memiş, haftanın sakin seyredeceği ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolar fiyatının tarihi zirvesini 14 TL sınıra taşımasıyla 7 yıl aradan sonra arka arkaya iki kez müdahale etti. Diğer yandan küresel ekonomide yaşanan Omicron varyantı baskısı sürerken Küresel Ekonomik Görünüm Raporu' yayınlandı.

Fitch dünya ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye düşürürken küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye çekti.

Dolar Cuma günü açıklanacak ABD verilerine odaklanırken raporda ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 6,2'den yüzde 5,7'ye indirildi. Dolar/TL kuru ise 16 Aralık Perşembe günü gerçekeleşecek Merkez Bankası Para Politikaları toplantısına çevrildi.

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR YORUMU?

Geçtiğimiz haftaya göre sakin seyreden ve zaman zaman düşük geçen dolar 8 Aralık Çarşamba (bugün) 13,50 TL seviyelerinden güne başladı. Saat 13.15 itibariyle ise dolar 13,67 liradan işlem görüyordu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar fiyatı için Merkez Bankası faiz kararını beklediklerini belirtirken, TMCB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimi için sınırlı alanın kaldığı açıklamasının önemli olduğunun altını çizdi.

Memiş şu an en önemli sorunun yüksek kura rağmen ‘faiz indirimi kararı sürecek mi' sorusu olduğunu hatırlattı.

İslam Memiş dolar tahmini yapmanın zor olduğunu belirtse de 2022 yılında yükselişlerine devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: tgrthaber.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.