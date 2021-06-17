Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artışta

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 11 Haziran itibarıyla 51.71 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt döviz rezervleri 11 Haziran haftasında 51.71 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervleri bir önceki hafta 49.64 milyar dolar düzeyindeydi.

Altın rezervleri ise 900 milyon dolar gerileyerek 43.15 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece toplam rezervler 93.7 milyar dolardan 94.9 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 93 milyar 813 milyon dolar olan rezervler 11 Haziran itibarıyla 94 milyar 984 milyon dolara çıktı.

Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 48 milyar 191 milyon dolardan 50 milyar 259 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 44 milyar 49 milyon dolardan 43 milyar 153 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 232 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 14 milyar 691 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 11 Haziran ile sona eren haftada 14 milyar 923 milyon dolara geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.