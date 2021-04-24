Merkez Bankası'nın döviz rezervi ne kadar? 2021 MB döviz rezervi ve altın rezervi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. 128 milyar dolar tartışmalarına açıklık getiren Kavcıoğlu herkesin merak ettiği Merkez Bankası döviz rezervlerini de açıkladı. Peki 2021 yılında Merkez Bankası'nın döviz rezervi ne kadar? 2021 MB döviz rezervi kaç milyar dolar? Merkez Bankası altın rezervi ne kadar?

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu göreve geldikten sonra ilk kez bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Gündemdeki 128 milyar dolar tartışmalarına açıklık getiren Kavcıoğlu iddiaların gerçek dışı olduğunu Merkez Bankası'nın şeffaf bir banka olduğunu açıkladı. Kavcıoğlu ayrıca Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervlerinin ne kadar olduğunu da açıkladı. Peki 2021 yılında Merkez Bankası'nın döviz rezervi ne kadar? 2021 MB döviz rezervi kaç milyar dolar? Merkez Bankası altın rezervi ne kadar?

Merkez Bankası'nın döviz rezervi ne kadar?

Merkez Bankası rezervleri de tartışılan konuların başında. Merkez Bankası döviz rezervlerine dair de bilgilendirmelerde bulunan Kavcıoğlu açıklamasında şunlara değindi: Bir şeyleri çıkarmak, bir şeylere ulaşmak için değişik hesaplamalara gitmeye gerek yok. Hem TCMB hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda hiç olmadığı kadar iyi durumda. Türkiye'de rezervlerin yapısı değişmiştir. Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2012'de başlıyor, 2019 ve 2020'de Türkiye'nin altın rezervleri 710 ton altına çıkıyor. 2017-2018'den sonra yurt dışındaki tüm altınlar Türkiye'ye gelmiştir. Şuan Türkiye'nin tüm altınları TCMB'dedir ve 120 ton olan altını bugün 720 tondur. Türkiye'de hem rezervleri kalıcı hale getireceğiz hem de üretimi, ihracatı finanse eden bir sistemi daha iyi bir şekilde uygulayacağız.

"90 milyar dolar brüt rezerv"

Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var ve rezervin açılımı da önemli. Bu rezervin yaklaşık yüzde 40'ı altın rezervi, Türkiye'nin kendi altınları. 2003'ten sonra oluşan rezervler, portföy girişleri ile, sıcak para girişleri ile oluşmuş. Net ifade ediyorum, Türkiye'nin 90 milyar dolar rezervi vardır, altın rezervlerimiz çok güçlüdür ve bütün altın rezervlerimiz Merkez Bankasındadır ve yıllarca 120 ton olan altın 720 tondur.

Merkez Bankası altın rezervi ne kadar?

Türkiye'nin altın rezervi son yıllarda büyük artış göstermiş durumda. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin 120 ton altınının 2020'de 710 tona çıktığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.