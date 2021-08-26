DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin: Zenginleri bitirme amacında değiliz
Borsa günü düşüşle tamamladı
İmamoğlu, İBB'nin kahramanları ile piknik yaptı
Çare Derneği Türkiye İçin Alarmda!
Avrupa Merkez Bankası'nda faiz tartışması
ABD'de Kovid-19 kabusu sürüyor: 1442 kişi daha hayatını kaybetti
Taliban'dan 11 Eylül ve Usame bin Ladin açıklaması
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
Kabil havaalanı bölgesinde patlama
Kayserispor, kaleci Cenk Gönen'i transfer etti
Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri yükseldi
Evde altın yapılabilir mi? Elektronik eşyadan altın çıkarılır mı?
ABD’den Deutsche Bank’a soruşturma
Dogecoin: 1 milyar liralık dolandırıcılık iddiası
Yarım milyon memura kadro imkanı

TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri yükseldi

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 20 Ağustos’ta 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara çıktı.

1 Saat Önce
2021-08-26 17:22:02
Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 813 milyon dolar artışla 68 milyar 170 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Ağustos'ta 67 milyar 356 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

mb-rezerv

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş