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Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası dolara müdahale için ne kadar dolar sattı?
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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası dolara müdahale için ne kadar dolar sattı?

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası dolara müdahale için ne kadar dolar sattı?

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası dolara müdahale için ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası yıllar sonra ilk defa dolara doğrudan müdahale etmişti. Merkez Bankası'nın doların ateşini düşürmek için doğrudan satım yönünde dolara müdahale ettiğini açıklamıştı. Piyasaya ne kadar dolar satıldığı ise merak ediliyordu. İddiaya göre Merkez Bankası 1 milyar dolara yakın büyüklükte bir müdahale gerçekleştirdi.

1 Saat Önce
2021-12-02 11:56:01
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası dolara müdahale için ne kadar dolar sattı?

Son haftalarda dolar tarihi rekorlarını peş peşe kırdı 14 TL seviyesine kadar çıkan dolara uzun aradan sonra Merkez Bankası'ndan ilk müdahale geldi. TCMB'den yapılan açıklamada; "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" denildi. Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23.01.2014 tarihinde yapmıştı.

Merkez Bankasının müdahalesinin ardından dolarda keskin bir düşüş yaşandı. Ardından dolar yeniden yuları yönlü olarak toparlanmaya başlamıştı. Türk Telekom Reklamı

Merkez Bankası dolara müdahale için ne kadar dolar sattı?

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.
Dolar/TL kotasyonlarında kademelerin cılız olmasının, satış ihtiyacının sınırlı kalmasında etkili olduğu belirtiliyor.



Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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