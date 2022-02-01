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Merkez Bankası'ndan YUVAM hesaplarıyla ilgili detaylı açıklama
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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'ndan YUVAM hesaplarıyla ilgili detaylı açıklama

Merkez Bankası'ndan YUVAM hesaplarıyla ilgili detaylı açıklama

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.

51 Dakika Önce
2022-02-01 15:49:21
Merkez Bankası'ndan YUVAM hesaplarıyla ilgili detaylı açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarının açılışına ilişkin detayları açıkladı.

TCMB'den yapılan duyuruda, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, yurt dışı bankalardan transfer edecekleri döviz tutarları karşılığında yurt içi bankalarda açtıracakları dolar, avro ve İngiliz Sterlini döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını, Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürmeleri halinde teşvikten yararlanabileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarının ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi, bu tasarruflarını ülkemizde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların ülkemiz ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanması amacıyla YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Bankamızca YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlanırken hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz/kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Bankamızca verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak."

Duyuruda, vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacağı vurgulanarak, YUVAM hesaplarına ilişkin tebliğ ve uygulama talimatının bankanın internet sitesinde yayınlandığı bildirildi. AA .

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