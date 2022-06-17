Merkez Bankası’ndan yıl sonu enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu.

Piyasa katılımcıları, cari yıl sonu tüketici enflasyonunu (TÜFE) bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 bekliyor iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 olarak öngördü.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu.12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 oldu. .