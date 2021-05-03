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Merkez Bankası'ndan ''yerli üretim altın'' hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 ay aradan sonra yeniden yerli üretim altın alımına başlıyor.

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03.05.2021 18:56:37
Merkez Bankası'ndan ''yerli üretim altın'' hamlesi

Hbertürk'ün haberine göre; Türkiye'nin altın potansiyeli 6 bin 500 ton dolayında bulunuyor. Bunun yaklaşık bin 500 tonu rezerve dönüştürüldü. 2020 yılında altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yıllık 42 ton üretim yapıldı. 5 yıl içinde yıllık üretimin 100 tona çıkartılması hedefleniyor. Türkiye'de 18 işletme değişik sahalarda altın üretiyor. Üretilen altının tamamı 4 rafineride saf hale getiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılından 2020 yılının kasım ayında dek Türkiye'de üretilen altının tamamını Londra'da geçerli uluslararası ons fiyatı üzerinden Türk Lirası ödeyerek satın aldı. Banka, geçen yıl kasım ayında alımı durdurdu.

TCMB, 6 ay aranın ardından yeniden yerli üretim altın alımına başlıyor. Banka, bu konudaki kararını üreticilere ve ilgili işletmelere iletti.

Altın sektörü temsilcileri, "Merkez Bankası, 2020 yılının kasım ayında yerli üretim altın alımını durdurmuştu. Bugüne dek de altın almadı. İşletmeler, yasa gereği üretilen altını borsaya, bankalara ya da finansal kuruluşlara sattı. Merkez Bankasının bu ay ön alım hakkını kullanacağı ve yerli üretim altın almaya başlayacağı mesajı iletildi" dedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan