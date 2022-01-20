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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'ndan yeni TL mevduatı kararı! Zorunluluk kalktı

Merkez Bankası'ndan yeni TL mevduatı kararı! Zorunluluk kalktı

Merkez Bankası, döviz ve altın endeksli kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırdı.

1 Saat Önce
2022-01-20 15:10:24
Merkez Bankası'ndan yeni TL mevduatı kararı! Zorunluluk kalktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'ye dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer edebilmesine olanak sağladığı ifade edildi.

TCMB'nin saat 14.00'te sonuçlarını açıkladığı toplantı öncesinde, döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı.

Bloomberg HT'nin kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası duyurusunda ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesaplarında bulunan tutarlarını; mevcut hesapların bulunduğu banka dışında bir bankaya transfer eden ya da söz konusu hesaplardan efektif olarak çekip hesap açmak istediği bankaya yatırdığına dair tevsik edici belgeye sahip gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu uygulamalardan faydalanabileceği belirtildi. .

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