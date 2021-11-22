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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz kararı daha!

Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz kararı daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi.

3 Saat Önce
2021-11-22 08:44:43
Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz kararı daha!

Merkez Bankası'nın resmi sitesinde yayınlanan duyuruya göre 22.10.2021 ile 17 Kasım 2021 tarihleri arasında arasında yüzde 10,50 olarak uygulanan faiz oranı 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde yüzde 9,50 olarak uygulanmaya başlandı.

Açıklamada, "18.11.2021 (dahil) zorunlu karşılık tesis tarihinden itibaren Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının "Zorunlu karşılıklara faiz/nema ödenmesi" başlıklı 10. maddesinde açıklanan usul ve esaslara göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde yüzde 9,5 ile yüzde 15 arasında farklılaşan faiz/nema oranları uygulanacaktır." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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