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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar

Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar

TCMB esas mukavelesinde değişiklik yürürlüğe girdi, banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek.

8 Saat Önce
2022-05-13 09:12:20
Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek, bu varlıklara ihtiyati tedbir konulamayacak.

Merkez Bankası'nın esas mukavelesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Esas mukaveleye eklenen bente göre; Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamayacak. .

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