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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası’ndan ‘turizm dövizi’ kararı

Merkez Bankası’ndan ‘turizm dövizi’ kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı güncellemeye göre, turizmciler döviz kazancını satması durumunda, yüzde 40'ı TCMB tarafından alınacak.

1 Saat Önce
2022-04-15 23:16:30
Merkez Bankası’ndan ‘turizm dövizi’ kararı

TCMB Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı güncellemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankasına satmasına karar verdi.

TCMB'nin güncellediği genelgeye göre, Merkez Bankası, ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir karar aldı.

Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'ını Merkez Bankasına satacak.

Merkez Bankasına satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi TCMB kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

TCMB, bugün yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenlemişti.

Buna göre ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı. AA .

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