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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesabı ile ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesabı ile ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 'TL mevduatına dönüşüm esaslarında değişiklik' ile ilgili açıklama yaptı.

1 Saat Önce
2022-01-11 12:41:16
Merkez Bankası'ndan TL mevduat hesabı ile ilgili açıklama

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı.

Buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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