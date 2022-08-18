Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı!
Merkez Bankası faizde sürpriz kararla 100 baz puanlık düşüşe gitti.
2022-08-18 14:11:52
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Kurul, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir." ifadesi kullanıldı. .
YORUMLAR (0)