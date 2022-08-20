Merkez Bankası'ndan kritik düzenleme: Yüzde 0'a düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara uyguladığı zorunlu karşılık oranı yüzde 0'a düşürüldü. Finansman şirketleri için ise bu oran 20 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre MB'nin bankalara uyguladığı zorunlu karşılık oranı yüzde 0'a düşürüldü. Finansman şirketleri için ise bu oran 20 olarak belirlendi.

Tebliğ 16 Eylül 2022'de yürürlüğe girecek.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ başlığıyla yayımlanan kararda, şu bilgilere yer verildi:

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında tebliğ Resmi Gazete'de

Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 olan zorunlu karşılık tesis oranı bankalar için yüzde 30 oldu.

29 Temmuz'dan 30 Aralık 2022'ye kadar olan dönemde yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan tutar kadar menkul kıymet bloke edilecek. 2022 sonuna kadar kullandırılan ticari kredilerde Merkez Bankası tarafından belirlenen yıllık bileşik faiz üstüne çıkılırsa bankaların menkul kıymetlerine bloke koyulacak.

Merkez Bankası bileşik faiz oranının 1.4 katı üstünde bir faizle kullandırılan kredilerde kredi tutarının yüzde 20'si bloke edilecek. 1.8 katı üzerindeki faizli kredilerde ise bloke oranı yüzde 90 olacak. .