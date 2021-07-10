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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası’ndan ''kredi kartı kullanımı'' açıklaması

Merkez Bankası’ndan ''kredi kartı kullanımı'' açıklaması

Merkez Bankası verilerine göre, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı, 25 Haziran-2 Temmuz haftasında 35.4 milyar TL oldu.

35 Dakika Önce
2021-07-10 17:46:27
Merkez Bankası’ndan ''kredi kartı kullanımı'' açıklaması

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Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı harcama tutarı, 25 Haziran-2 Temmuz haftasında 35.4 milyar TL ile rekor kırdı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 2020'de 26 Haziran-3 Temmuz haftasında kartlı harcamalar, 20.9 milyar TL olmuştu. Haftalık harcamada yıllık artış yüzde 69.4 oldu.

Aylık olarak bakıldığında ise, 2021 yılı Haziran ayında kartlı harcamalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58.85 oranında arttı. Haziranda yüzde 17.53 olan resmi enflasyon oranından arındırıldığında reel artış yüzde 35.2 oldu. Ancak kartlı harcama yapılan birçok üründe zam oranları TÜİK'in enflasyon oranının üzerinde yer alıyor.

Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve düşük ücretler nedeniyle zor durumda olan vatandaşın harcamalarında karta yüklenmesinin de artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

Kartlı harcamalarda haziranda en fazla yıllık artış, yüzde 446.2'lik oranla havayollarında oldu.

TÜİK verilerinde, uçak bileti fiyatlarında haziranda yıllık artış oranının yüzde 36.8 olduğu hesaba katılırsa, kartlı havayolları harcamalarında reel olarak da büyük bir artış olduğu görüldü.

Havayollarının ardından haziranda yıllık olarak kartlı harcamalarda en fazla artış gösteren sektör, konaklama oldu. Vatandaşların kartlı konaklama harcamaları haziranda yıllık yüzde 389.1 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre, yurt içi bir hafta ve daha uzun süreli tur fiyatları haziranda yıllık yüzde 104.7 oranında artmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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