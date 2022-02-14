Merkez Bankası'ndan FAST işlemi kararı
TCMB, para transferlerinde 2 bin lira olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutarı limitinin 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.
2022-02-14 23:41:49
Merkez Bankası, FAST Sisteminin alışverişte nakit ödemeye alternatif olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.
Sistemden TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde, tek seferde 10 bin liraya kadar ödeme yapılabilecek.
7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3 milyon 500 bin ödeme gerçekleştiriliyor.
Sistemde para transferlerinde 2 bin lira olan işlem limiti 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecek.
Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 15 milyon 500 bine ulaştı. TRTHaber .
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