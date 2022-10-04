Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası, eylül ayında enflasyondaki artışa en belirgin katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiğini belirtti.

Merkez Bankası, "Aylık fiyat gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda, tüketici enflasyonun yıllık bazda alkol-tütün-altın grubunda gerilerken, diğer alt gruplarda yükseldiği bildirildi. Enerji ve hizmet gruplarının ise artan enflasyona en belirgin katkıyı yaptığı vurgulandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 3,08 oranında artmış, yıllık enflasyon 3,24 puan yükselişle yüzde 83,45 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonu alkol-tütün-altın grubunda bir miktar

gerilerken, diğer alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji ve hizmet gruplarından gelmiştir. Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarına paralel olarak gerileyen akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına karşın, elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemler ile katı yakıt fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak önemli ölçüde yükselmiştir. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselirken, özellikle ulaştırma hizmetleri ve kira alt gruplarındaki artışlar öne çıkmıştır. Gıda yıllık enflasyonu alt gruplar genelinde yükselmiştir. Temel mal grubunda yıllık enflasyon dayanıklı mallarda gerilerken diğer alt gruplarda artış kaydetmiştir. Jeopolitik gelişmelere paralel olarak yüksek seyreden doğal gaz fiyatlarının yurt içi enerji fiyatlarına yansıması neticesinde elektrik üretimi ve gaz imalatı öncülüğünde üretici fiyatlarındaki artış hızlanmıştır. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri bir miktar yavaşlarken yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir" .