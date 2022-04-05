Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Yükselişin nedeni ne?

Merkez Bankası mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. TCMB raporunda, enflasyonun gerekçeleri açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tüketici yıllık enflasyonunda artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından gelirken, yılın başından itibaren emtia fiyatlarında gözlenen artış eğilimi jeopolitik gelişmelerle beraber bir miktar daha belirginleşti.

Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüm yurt içi enerji fiyatları üzerinde etkili olurken elektrik fiyatlarında kademeli tarife sisteminde yapılan düzenleme ve KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır.

Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon alt gruplar genelinde artmış, enerji ve gıda fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan gruplar olmaya devam etmiştir. .