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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası, bir hafta içinde döviz kurlarına ikinci kez doğrudan müdahale gerçekleştirdi.

3 Saat Önce
2021-12-03 13:36:07
Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen dolar/TL ve euro/TL'ye TCMB'den müdahale geldi.

Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahaleler sonrası kurlar kısa bir süreliğine yüzde 3,5 civarı değer kaybetti.

Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.

Müdahalenin ardından 13,50'ye kadar çekilen dolar/TL, yeniden 13,60'ın üzerine çıktı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası, 7 yıl sonra ilk kez geçen çarbamba günü dövize doğrudan müdahale etmişti. MB bugün, bu hafta ikinci kez dövize müdahale etmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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