Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası, bir hafta içinde döviz kurlarına ikinci kez doğrudan müdahale gerçekleştirdi.

Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen dolar/TL ve euro/TL'ye TCMB'den müdahale geldi.

Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahaleler sonrası kurlar kısa bir süreliğine yüzde 3,5 civarı değer kaybetti.

Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.

Müdahalenin ardından 13,50'ye kadar çekilen dolar/TL, yeniden 13,60'ın üzerine çıktı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası, 7 yıl sonra ilk kez geçen çarbamba günü dövize doğrudan müdahale etmişti. MB bugün, bu hafta ikinci kez dövize müdahale etmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.