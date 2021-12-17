Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale

Dolar tarihi zirvesini 17 ile yenilerken, euro 19 liranın üzerini gördü. Söz konusu seviyelerin ardından Merkez Bankası, bir kez daha döviz piyasasına satım yönünde müdahaleye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

Müdahale doların 17'yi euronun ise 19 seviyesini aşması sonrasında geldi. Müdahale sonrası dolar 16,77 seviyelerinde.

MB'nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık'taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık'taki üçüncü müdahalesi yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB'nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükselmişti.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası yükselişini sürdürüyor. Bu sabah saatlerinde 16 lira sınırını da geçen dolar/TL, zirvesini öğleden sonra 17'nin üzerine taşıdı. Euro/TL'de de 19 lira sınırı aşılırken tarihi zirve 19,40'a kadar çıktı.

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 47, sene başından beri yüzde 53'ün üzerinde değer yitirdi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.

Para Politikası Kurulu (PPK) kararında, "Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.