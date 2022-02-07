Merkez Bankası’ndan BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6,1 milyar dolar olmuştu.