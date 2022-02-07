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TIMETURK / EKONOMİ / Merkez Bankası’ndan BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Merkez Bankası’ndan BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6,1 milyar dolar olmuştu.

18 Dakika Önce
2022-02-07 11:07:58
Merkez Bankası’ndan BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere Ocak ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. Böylece 2014 yılı Aralık ayından bu yana tutulan verilerde en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

2021 yılının tamamı BOTAŞ'a döviz satışı 6 milyar 111 milyon dolar olmuştu.

Aylar itibariyle BOTAŞ'ın Merkez Bankası'ndan döviz alımı şu şekilde gerçekleşti:

Başlıksız-1_89 .

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