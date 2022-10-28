Merkez Bankası'ndan bankalara dolar uyarısı!

Merkez Bankası bankaların döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmesine yönelik bir uyarı metni yolladı.

Merkez Bankası (TCMB) bankalardan döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmesine ilişkin mayıs ayında yaptığı sözlü yönlendirmeyi bugün yazılı uyarıya dönüştürdü.

Reuters'ta yer alan habere göre, TCMB'den bankalara iletilen yazıda, “Son dönemde yurtiçi bankalarımızın özellikle geç saatlerde yurtdışı yerleşik bankalar ile döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önem arz etmekte olup, Bankalarımızın gerekli tedbiri almaları beklenmektedir” denildi.

TCMB yazısında bu konuda gerekli adımların bankalar tarafından alınmaması halinde TCMB tarafından tedbir alınacağı belirtildi. .